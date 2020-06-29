Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

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Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

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В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Для жителей Краснодара с 1 июля изменятся тарифы на ЖКХ

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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
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