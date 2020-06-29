Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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С 1 июля тарифы ЖКХ в России поднимут вопреки пандемии

Профиль06:37

Коронавирус не остановил рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей06:11

В Волгоградской области озвучены тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Южный Федеральныйвчера в 21:07

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Lenta.ru05:53

Для жителей Краснодара с 1 июля изменятся тарифы на ЖКХ

Россия.Кубань26 июня в 04:02
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Общество

В ЦИК оценили сообщения о трижды проголосовавшей в Израиле россиянке

Ранее жительница Израиля, российская гражданка Яэль Ильински сообщила в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.
RT на русском 07:21
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
8,1K
Происшествия

В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
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Общество

Китайским военным введут вакцину от коронавируса

В Китае вакцина от коронавируса получила одобрение для военного использования, пишет компания CanSino Biologics.
Газета.Ru 06:52
Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Футбол

ЦСКА подтвердил, что Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей

Bobsoccer вчера в 05:17
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Общество

Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль

В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
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Гаджеты

Xiaomi выпустит премиальные телевизоры со 120-герцевыми экранами OLED

Evo-rus.com 05:27
1
Общество

Принц Гарри жалеет о переезде в США

Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США.
MOS.news 02:20
Общество

Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе

ФедералПресс вчера в 11:24
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Происшествия

Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии

Гособвинение попросило приговорить бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии.
Коммерсантъ 07:01
1
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Происшествия

Суд оставил вице-мэра Ульяновска Сычева в СИЗО до 15 августа

Ulpressa 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
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Происшествия

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

Киноафиша России 03:50
65
Общество

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 05:18
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
5
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Футбол

Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей

Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.
Rostov gazeta 03:49
Технологии

Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни

Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Киберспорт

В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27

CyberSport.ru 02:32
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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