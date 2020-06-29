Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новости05:06

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ru08:20

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

iReactor26 июня в 02:33

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн26 июня в 00:12
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество

Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
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Происшествия

Суд вынес приговор главному архитектору Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 29 июня 2020, 18:34 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поставил точку в уголовном деле в отношении главного архитектора областного центра.
REGNUM 11:34
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Общество

В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
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Происшествия

Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в понедельник его жена Марина Адамович.
РИА Новости 13:27
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Культура

В новом фильме «Китобой» Асмус снова снимется в откровенной сцене

Популярная актриса Кристина Асмус вновь обнажится перед камерой на съемках нового фильма. Об этом сообщил режиссер Алексей Учитель.
iReactor 10:01
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Футбол

«Барселона» объявила о переходе Пьянича из «Ювентуса» за 60 млн евро

РИА Новости 12:59
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
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Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

В Индии решено заблокировать 59 мобильных приложений, в том числе TikTok, которые разработаны в Китае, так как они «пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны», сообщает министерство электроники и информационных технологий Индии.
Взгляд.ру 12:39
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
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Футбол

«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
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Общество

ВОЗ направит в КНР экспертов для изучения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе направит экспертов в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса.
Известия 13:00
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Здоровье

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
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«Норникель» назвал грубым нарушением решение фабрики об откачке стоков

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундру было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
РЕН ТВ вчера в 10:19
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Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

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