Общество
Lenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новости05:06
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iReactor 10:01
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REGNUM 08:05
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ВОЗ направит в КНР экспертов для изучения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе направит экспертов в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
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