Общество
Lenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Национальная служба новостей14:53
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество
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RT на русском 15:11
Киберспорт
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Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
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В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
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Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью
Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
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Ведомости 06:34
Политика
В США за вандализм во время протестов задержали более 100 человек
Власти США за нанесение ущерба федеральной собственности и участие в массовых беспорядках задержали более 100 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
Газета.Ru 14:21
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Известия 12:21
Общество
Минобрнауки перечислило наиболее востребованные профессии
Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.
Будущее России. Национальные проекты 14:00
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Политика
Евросоюз открывает границы для полутора десятка стран
Граждане 14 стран в середине недели смогут поехать в Евросоюз.
Аргументы недели 13:18
Общество
В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому
Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
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Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
Здоровье
Эксперты перечислили продукты для очищения легких от вредной слизи
Вечерний курьер 01:13
Здоровье
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо»
Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф может продолжить карьеру в чемпионате России.
Metaratings 14:16
Авто
Ford представил новый пикап F-150
В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 27 июня в 10:33
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Политика
Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве парламентского помощника.
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