В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

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