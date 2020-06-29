В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Авто BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series Немецкая компания BMW в сентябре 2020 года начнет продажи в России моделей 8-Series Coupe и 8-Series Gran Coupe в исполнении Golden Thunder Edition. 1

Политика Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. 1

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Политика Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. 19

Экономика Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия» «В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 422

Экономика Национальный банк Бахрейна выдал кредит McLaren В понедельник финансовая организация выпустила короткое заявление, подтвердив выделение кредита McLaren: «Национальный банк Бахрейна подтверждает подписание всех необходимых документов для предоставления финансирования на сумму в 150 млн. фунтов стерлингов».

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 12

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 457

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина». 1

Происшествия Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. 25

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 724

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 24

Общество Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года». 1