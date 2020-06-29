Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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В Волгоградской области озвучены тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

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Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

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Газета.Ru08:37

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

iReactor26 июня в 02:33

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн26 июня в 00:12
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Экономика

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Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

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Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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В Китае назвали три недостатка россиянок

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