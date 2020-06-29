Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей14:53

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн26 июня в 00:12

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ru08:20

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

iReactor26 июня в 02:33

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
Общество

В Сочи практически полностью пропало озеро

REGNUM 14:32
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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Общество

Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа.
РБК 15:15
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
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Здоровье

В Дагестане начата подготовка к открытию мечетей и летних кафе

Слова Главы РД об улучшении эпидемиологической обстановки в регионе подтвердил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, который предложил начать подготовку к переходу ко второму этапу снятия ограничений.
Махачкалинские известия 15:29
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Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:05
Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
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Общество

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро понедельника, 29 июня, за сутки еще у 97 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:23
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда 15:03
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Политика

В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней

Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.
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Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках к Конституции.
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У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке

Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге

Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
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Бывший пилот «Формулы-1» Дзанарди перенёс вторую операцию после ДТП

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Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
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