Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

Подробнее о событии

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ru08:20

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

iReactor26 июня в 02:33

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новости05:06

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

Моя Москва.онлайн26 июня в 00:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
43
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
2,6K
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
501
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
295
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.
ТАСС 11:49
496
Футбол

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол

CT news 04:31
3
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
90
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
49
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
42
Футбол

Бюро исполкома РФС согласовало изменения в регламент РПЛ

Одним из главных изменений стало смягчение пунктов регламента РПЛ: из него исключён пункт, при котором команда считается готовой к матчу, если вносит в заявку не менее 16 полевых игроков и двух вратарей.
Metaratings 13:30
Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
40
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
9,4K
Общество

С 15 июля в России возобновят работу кинотеатры

Российские кинотеатры смогут начать работу с 15 июля текущего года после продолжительного простоя, вызванного пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:30
Армия и оружие

«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США

«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
Новостной фронт 08:09
1
Происшествия

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец 27 июня в 10:02
925
Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
172
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
91
Футбол

«Крылья Советов» договорились с Божовичем о снижении суммы неустойки

"Крылья Советов" смогли договориться с Миодрагом Божовичем о снижении суммы неустойки за разрыв контракта, сообщает источник.
Soccer.ru 09:24
Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
Общество

Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
20
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
187
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
1,2K
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

РИА Новости 12:19
1
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
2
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
681
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе

Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
2
Наука

Названа опасность редактирования гена эмбрионов человека

Из-за использования инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9 в целях гипотетических модификаций человеческих эмбрионов, наглядно показал, как нежелательные изменения вносятся в геном прямо в целевом сайте или же рядом с ним.
Live24 04:42
2
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
727
Общество

Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
290
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное