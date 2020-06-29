Общество
Lenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новости05:06
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
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Одним из главных изменений стало смягчение пунктов регламента РПЛ: из него исключён пункт, при котором команда считается готовой к матчу, если вносит в заявку не менее 16 полевых игроков и двух вратарей.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
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РИА Новости 27 июня в 12:11
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Pravda.Ru 05:30
Армия и оружие
«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США
«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
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Происшествия
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Московский Комсомолец 27 июня в 10:02
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Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
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«Крылья Советов» договорились с Божовичем о снижении суммы неустойки
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Общество
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Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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