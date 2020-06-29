Общество
Lenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
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