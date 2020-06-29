В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Космос Эксперт: Кремль готовится к параду планет Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU. 6

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 3

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 1

Происшествия Липецкого подростка убило током во время купания Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia. 4

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 295

Футбол «Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.

Общество Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно "За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа. 121

Здоровье Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. 2

Шоу-бизнес Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу. 37

Общество Главреда журнала «Эксперт» обязали выплатить ВЭБу 751 млн рублей Мещанский районный суд Москвы постановил взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой 751 миллион рублей по иску госкорпорации ВЭБ.РФ.

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина». 59

Технологии МТС запустила голосового помощника «Марвин» Российская телекоммуникационная компания МТС выпустила новое мобильное приложение — голосовой помощник «Марвин». 5

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 29