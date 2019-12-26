Общество

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать1443
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году

Газета.Ru08:59

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 21:20

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ruвчера в 17:29

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК01:55

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Lenta.ru 21:54
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий 06:43
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

RT на русском 21:33
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Политика

Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Газета.Ru 20:53
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту

Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Коммерсантъ 21:46
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Происшествия

В ФБК снова прошли обыски. Навальный задержан

Видимо снова обыск Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 26 Дек 2019 в 1:25 PST Позднее Навального задержали и увели силой, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Компания 04:29
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Политика

В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
РИА Новости 14:34
Происшествия

МЧС опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

РБК 16:04
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
РБК 18:51
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 01:21
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 16:56
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Кино

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
РИА Новости 20:49
Общество

В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
NewInform вчера в 03:02
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
RT на русском 06:54
Хоккей

Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира

Коммерсантъ 13:28
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Происшествия

В окрестностях иранской АЭС «Бушер» произошло землетрясение

РИА Новости 21:57
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 05:06
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
РИА Новости 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное