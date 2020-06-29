Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов, средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля составит 4%. Услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Интерфакс10:50

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

В Госдуме назвали трогательным повышение платы на ЖКХ

REGNUMвчера в 09:28

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ruвчера в 08:20

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00
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Футбол

Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию

CT news 17:57
Политика

NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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Культура

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Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
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Общество

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REGNUM 08:30
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

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Армия и оружие

Польша вооружается израильскими противотанковыми ракетами Rafael Spike

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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

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В Казахстане могут на месяц ввести карантин из-за COVID-19

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Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

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Общество

В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

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Amazon «отменил» выход провального шутера Crucible

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Общество

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Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления

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Культура

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Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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Общество

К финальному голосованию по поправкам приступили на Камчатке и Чукотке

Сегодня завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, проходившее с 25 июня.
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В США открыта новая форма деменции

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В Архангельской области продлили ограничительные меры до 7 июля

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Общество

Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам

Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
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Байден заявил о нетерпеливом ожидании дебатов с Трампом

Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в ноябре выборах президента США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предвыборных дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом.
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