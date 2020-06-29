В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов, средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля составит 4%. Услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%.

Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

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