Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов, средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля составит 4%. Услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Интерфакс10:50

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России с 1 июля

News.ruвчера в 08:20

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

В Госдуме назвали трогательным повышение платы на ЖКХ

REGNUMвчера в 09:28
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Газета.Ru 06:27
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Происшествия

Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер

Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице.
ТАСС 20:30
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия 17:03
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Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

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Газета.Ru 19:17
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«Большой фестиваль мультфильмов» впервые пройдет онлайн

Международный анимационный фестиваль мультфильмов проходит с 2007 года. В 2020 году его перенесли в онлайн-формат.
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 21:30
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 15:07
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Политика

Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США

Московский Комсомолец 19:10
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
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Политика

Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
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Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал 28 июня в 18:55
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Общество

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
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Культура

Киркоров стал прототипом русского певца в комедии о Евровидении

Российский певец Филипп Киркоров вдохновил актера Дэна Стивенса на его персонажа Александра Лемтова в новом фильме от Netflix Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga.
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Общество

Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
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Экономика

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости 15:32
Авто

Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

Компания Hyundai объявила отзыв 47 653 автомобилей Hyundai Elantra (HD) на территории РФ.
Новые автомобили 10:15
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Общество

Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля

Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля.
ТАСС 21:25
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Политика

NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Наука

Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
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Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул швейцарский ФК «Сьон»

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