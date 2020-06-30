ЖКХ
Тема ВоронежТарифы на ЖКХ выросли в Воронеже с 1 июля
В России с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ. В Воронежской области рост тарифов в среднем составил 4%, в прочем, как и по всех стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выросли тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области: коротко объясняем, что подорожает
Новости Ярославля 76.ruвчера в 11:37
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
«Ростелеком» подготовил Владивостоку цифровой подарок ко Дню города
Подарок — промо-код на бесплатный доступ к пакету «Трансформер» видеосервиса Wink на 30 дней.
Восток-Медиа вчера в 23:41
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Гаджеты
Разработчикам выдали первые компьютеры с собственными чипами Apple
Устройство выглядит как обычный Mac Mini, только вместо Intel Core в него установлен "мобильный" ARM-чип A12Z Bionic собственной разработки Apple (такой же используется, например, в iPad Pro 2020).
Вести.Ru 30 июня в 12:50
Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
Дни24 вчера в 11:36
Путешествия
Названа средняя цена отдыха на курортах России
Отдых не подорожал по сравнению с прошлым годом – неделя вдвоем на популярном российском курорте обойдется в 25-30 тысяч рублей, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Московский Комсомолец в Марий Эл 30 июня в 07:58
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Здоровье
Пятеро иркутян с коронавирусом умерли за сутки
Пять пациентов с коронавирусом умерли за сутки.
Тайга.инфо вчера в 22:39
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Экономика
PayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России
Сотрудник службы клиентской поддержки PayPal опроверг информацию о том, что компания собирается ограничить денежные переводы внутри России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:28
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru вчера в 06:15
Гаджеты
Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественник новой модели Asus ROG Phone 2 официально был представлен в ту же дату годом ранее.
Территория новостей вчера в 08:55
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com 00:44
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:32