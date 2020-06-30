В России с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ. В Воронежской области рост тарифов в среднем составил 4%, в прочем, как и по всех стране.

Тарифы на ЖКХ выросли в Воронеже с 1 июля

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