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Интерфакс
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).В источнике
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Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
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Правительство одобрило повышение тарифов на электричество

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Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета10:08
URA.Ru

В России вырастут цены на газ и электричество

URA.Ru09:56
Lenta.ru

В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию

Lenta.ru09:54
Телеканал 360°

Тарифы на газ, электроэнергию и ж/д перевозки поднимутся с 2021 года

Телеканал 360°10:16
Московский Комсомолец

Тарифы на электричество для россиян в 2021 году вырастут на 5%

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Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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