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Интерфакс
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).В источнике
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Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электричество на 5% в 2021 году

Газета.Ru10:45
РИА Новости

Тарифы на электроэнергию в 2021 году вырастут на 5%

РИА Новости10:25
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Интерфакс09:23
URA.Ru

В России вырастут цены на газ и электричество

URA.Ru09:56
Lenta.ru

В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию

Lenta.ru09:54
Московский Комсомолец

Тарифы на электричество для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Московский Комсомолец09:42
Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета10:08

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
REGNUM09:27
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Невские Новости10:16
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В Пентагоне планируют наращивать мощь военно-морских сил

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Мир новостей05:16
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
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