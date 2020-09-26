Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%
Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).В источнике
С чего всё началось
Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%
Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
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