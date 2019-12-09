Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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с чего всё началось

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Известиявчера в 16:01

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В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВвчера в 18:59

Парламентарии оценили законопроект о приватизации газовых сетей

Мой Брянсквчера в 22:51

«Голубое топливо» станет «золотым»: в России подскочат цены на газ

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 22:00

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ruвчера в 21:17

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ruвчера в 20:31

Из-за новой идеи властей могут взлететь цены на одну из коммунальных услуг

Версия-Саратов03:58

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известиявчера в 16:01
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Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Известия вчера в 23:24
Биатлон

Самуэльссон: WADA стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию.
РИА Новости 03:13
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Украинский вице-премьер сравнил с Сенцовым Крым и Донбасс

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина вернёт Крым и Донбасс так же, как вернула Олега Сенцова.
Свободная Пресса 01:49
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

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Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
iReactor вчера в 22:00
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Экономика

В Бурятии заработала солнечная электростанция

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Митингующих в Париже украинцев забросали яйцами

Во время марша демонстранты выкрикивали проукраинские лозунги. В один из моментов в манифестантов полетели яйца.
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Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости 07 декабря в 20:44
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение 03:15
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Политика

Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
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Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
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В Хабаровском крае массово эвакуируют школьников и студентов

КП - Хабаровск вчера в 21:20
Политика

Пролетит ли рояль Зеленского над Парижем: отвечают эксперты из Киева

Принесет ли встреча в Париже долгожданный мир в Донбасс, аналитическому порталу RuBaltic.Ru рассказали эксперты с Украины.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме

Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис прокомментировал РБК высказывание экс-главы аппарата президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России после распада СССР.
РИА Новости 03:47
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос в Москву

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом.
Накануне.Ru 01:43
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК вчера в 07:28
Музыка

Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта

Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Утро.ru 07 декабря в 05:48
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
RT на русском 00:44
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