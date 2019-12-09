Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Известиявчера в 16:01

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Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ruвчера в 20:31

Из-за новой идеи властей могут взлететь цены на одну из коммунальных услуг

Версия-Саратов03:58

Парламентарии оценили законопроект о приватизации газовых сетей

Мой Брянсквчера в 22:51

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ruвчера в 21:17

В Минэнерго предупредили о возможном повышении цен на газ

ФедералПресс04:42

В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВвчера в 18:59

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известиявчера в 16:01
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Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Известия вчера в 23:24
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Российская газета 02:39
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги.
Московский Комсомолец вчера в 12:59
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Общество

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
РИА Новости 04:03
Авто

Назвали семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе 2019

Автосалон в Лос-Анджелесе закрыл свои двери, в ближайшие месяцы мировое автомобильное сообщество не порадуют масштабные автошоу.
Тарантас Ньюс 01:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Экономика

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
RT на русском 04:49
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Происшествия

Вице-губернатор не дождался суда

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Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

Жителю Чечни грозит большой срок за видеоролик о начальстве

"Новая газета" отмечает, что большую часть жизни Ислам Нуханов провел не в Чечне, а в Когалыме, потому мог и не знать реалий жизни в этой республике.
Новые Известия 05:24
Политика

125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России

За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
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Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео

На видео запечатлен момент пуска противокорабельной ракеты и съемка ее полета, сделанная с борта истребителя.
ТК Звезда 07 декабря в 10:13
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине.
Коммерсантъ 07 декабря в 15:58
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики американского издания назвали худшие фильмы уходящего года.
Москва 24 04:00
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Армия и оружие

Сюрприз из Тулы для НАТО

Молодой коммунар 07 декабря в 14:37
Общество

Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года.
Капитал страны 04:15
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