Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Известиявчера в 16:01

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Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ruвчера в 20:31

Парламентарии оценили законопроект о приватизации газовых сетей

Мой Брянсквчера в 22:51

«Голубое топливо» станет «золотым»: в России подскочат цены на газ

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 22:00

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ruвчера в 21:17

Цены на газ могут взлететь для россиян

Русская Планетавчера в 23:24

В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВвчера в 18:59

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известиявчера в 16:01
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Общество

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:13
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Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.
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В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение

Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
Известия 02:30
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Ранее экс-глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донбасса и Крыма в 1991 году просили оставить их в составе России из-за развивавшегося национализма на Украине, однако у Москвы «не нашлось времени» для ответных действий.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в присвоении денег

Сам же Шепелев даже не находился рядом с певицей в тот момент, когда она была в коме.
Kleo.ru 03:18
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж

Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
ТАСС 01:58
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Армия и оружие

В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

Россия прилагает усилия для реализации меморандума с Турцией по Сирии, число инцидентов с участием сил самообороны сирийских курдов (YPG) уменьшается, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:40
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В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Политика

Избран новый секретарь Общественной Палаты в России

На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Газета.Ru 02:49
Шоу-бизнес

Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Актуальные Новости 07 декабря в 10:59
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
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Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
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Компания Lynk & Co представила новый купе-кроссовер

Автопроизводитель представил новую модель Lynk & Co 05. Напомним, что Lynk & Co принадлежит компании Geely.
Тарантас Ньюс 06 декабря в 15:51
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Известия 02:00
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