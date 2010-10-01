Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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с чего всё началось

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Известиявчера в 16:01

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Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известиявчера в 16:01

Парламентарии оценили законопроект о приватизации газовых сетей

Мой Брянсквчера в 22:51

«Голубое топливо» станет «золотым»: в России подскочат цены на газ

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 22:00

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ruвчера в 21:17

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ruвчера в 20:31

В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВвчера в 18:59

Цены на газ могут взлететь для россиян

Русская Планетавчера в 23:24
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

«Вкусвилл» запустит маркетплейс

Ведомости вчера в 16:18
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
Политика

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал журналиста «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины».
Телеканал 360° 06 декабря в 03:34
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Экономика

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
РБК вчера в 21:01
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Недвижимость

В России зафиксирован рост цен на вторичное жилье

Среди городов Северного Кавказа лидером стал Владикавказ: здесь вторичная недвижимость подорожала на 15%, до 44 тыс. рублей за 1 кв. м. Издание отмечает, что в Москве и Санкт-Петербурге стоимость жилья обновила исторический максимум и достигла 200,5 тысяч рублей и 124,6 тысяч рублей за 1 квадратный метр соответственно.
Online47.ru 00:38
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
РИА Новости вчера в 23:35
Спорт

В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Вести.Ru вчера в 21:45
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 07 декабря в 06:25
Экономика

Россия обошла США и догоняет Европу

Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Коммерсантъ вчера в 17:57
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт вчера в 11:12
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
Хоккей

Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Народные новости вчера в 22:14
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Политика

Трамп призвал не выдавать кредиты Китаю от Всемирного банка

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что он готов к подписанию торгового соглашения с Китаем.
ФедералПресс 06 декабря в 23:16
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
РБК 00:58
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Финансы

Сюрпризы от Деда Мороза: евро по 74 рубля и доллар по 67 рублей

Евро может подорожать до 74 рублей, а доллар – до 67 рублей – Для того что бы сохранить свою курсовую стабильность, рублю нужно добрать без особых потерь хотя бы до двадцатых чисел декабря.
Свободная Пресса вчера в 01:59
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