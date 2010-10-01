В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.

с чего всё началось

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

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