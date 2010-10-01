Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VI и VII созыва. Член фракции «Единая Россия», Председатель комитета Госдумы по энергетике
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