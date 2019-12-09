Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Минэнерго предупредили о возможном повышении цен на газ

ФедералПресс04:42

Из-за новой идеи властей могут взлететь цены на одну из коммунальных услуг

Версия-Саратов03:58

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известиявчера в 16:01

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ruвчера в 21:17

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ruвчера в 20:31

В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВвчера в 18:59

Парламентарии оценили законопроект о приватизации газовых сетей

Мой Брянсквчера в 22:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Красная весна вчера в 06:42
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Происшествия

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Конвоиры банды ГТА получили условные сроки

Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Известия 05:11
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Гаджеты

От 375 до 670 евро за новинки Samsung. Стали известны цены на смартфоны Galaxy A51, A71, A81 и A91

Анонс нескольких новых смартфонов Samsung линейки Galaxy A ожидается уже 12 декабря.
iXBT.com 04:56
Кино

Настоящая жестокая война: россияне оценили фильм «Ржев»

REGNUM 04:50
Политика

МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео 10 декабря.
РБК 02:47
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Спорт

WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Известия 05:12
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
RT на русском 04:49
Общество

Куйвашев устроил опрос о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включился в дискуссию о том, стоит ли делать 31 декабря выходным днем.
Политсовет 02:37
Шоу-бизнес

«Сбросит Бузову с пьедестала»: крутой поворот в жизни Леры Кудрявцевой

Пробовать себя в роли певицы Кудрявцева активно начала еще осенью.
7Дней.ру 04:30
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
Общество

В рейтинге самых пьющих регионов страны Петербург занял 14-е место

Петербургский дневник 04:03
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

Опрос: четверть компаний повысят зарплаты в 2020 году

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», таких предприятий становится больше: год назад повысить зарплату планировали только 18%.
BFM.ru 05:07
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь

Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Sports.ru 03:59
Общество

В Архангельской области тысячи людей вышли на митинг в защиту Шиеса

Многотысячный митинг сегодня прошел в Котласе — жители города в очередной раз выразили протест в связи с планами создать на станции Шиес полигон для хранения ТКО.
REGNUM вчера в 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное