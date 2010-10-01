Общество
URA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Ашберн
Здоровье
Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске
На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
Политика
Глава МИД Германии призвал Москву пойти навстречу Киеву
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал Москву показать готовность к дальнейшим договоренностям.
Шоу-бизнес
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет
Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Общество
Православные христиане отмечают Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь для Нового года
Россияне планируют потрать на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей.
Политика
Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом
НАТО не считает Россию своим врагом, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Спорт
Сегодня WADA рассмотрит вопрос применения санкций к российскому спорту
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту.
Армия и оружие
Турция поменяет запросчик C-400
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Экономика
Российские компании готовятся к повышению зарплат
В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Происшествия
Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина
Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Единоборства
Поветкин назвал справедливым результат боя с Хантером
Общество
Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР
Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для ребенка продукт
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал сладкую газировку самым опасным продуктом для ребенка.
Транспорт
На МЦД завершился период бесплатного проезда
"С 9 декабря на МЦД будут действовать транспортные карты - завершится период бесплатного проезда", - сказал собеседник агентства.