Общество

URA.RuURA.RuТарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации, изучившие законодательную инициативу федерального министерства энергетики.
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с чего всё началось

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
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Цены на газ могут взлететь для россиян

Русская Планета23:24

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

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В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВ18:59

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Ашберн
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Сегодня WADA рассмотрит вопрос применения санкций к российскому спорту

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Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
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В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
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