Энергетика
News.ruТарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля
С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Государственного комитета по ценам республики.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Политика
Украина потребовала денег в Давосе
Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Общество
Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Происшествия
В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»
Поступили сообщения о «минировании» 15 детсадов в Хабаровске, учреждений Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре, рассказали ТАСС в администрациях городов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Общество
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
Кино
Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»
Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Политика
Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Политика
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов. Опрос проводился 17-22 января на всей территории США.
Здоровье
В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности по профилактике введен в Амурской области из-за коронавируса в Китае, с которым регион граничит по реке Амур, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Авто
Названы автомобили, которые не покупают в России
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Пушков высмеял идею взять «полунищую» Украину в ЕС вместо Британии
Призыв президента Владимира Зеленского принять Украину в ЕС вместо Великобритании выходит за рамки здравого смысла.