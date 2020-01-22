Энергетика

News.ruNews.ruТарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля

С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Государственного комитета по ценам республики.
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В 2020 году в Крыму дважды изменятся тарифы на газ

КИА03:41

Насколько с февраля подорожает газ в Крыму

РИА Новости Крым05:02

В Крыму с 1 февраля подорожает газ

Российская газета06:36

С февраля в Крыму подорожает газ: новые тарифы

Московский Комсомолец05:21

Стало известно, когда подорожает газ в Крыму

КП - Крым10:05

Тарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля

News.ru09:31

Крымчанам придётся платить за газ больше уже со следующего месяца

Krym.News14:56
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС 22:19
Политика

Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:21
Общество

Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Южный Федеральный 03:04
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Рифей-Пермь 07:05
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:26
Происшествия

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Поступили сообщения о «минировании» 15 детсадов в Хабаровске, учреждений Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре, рассказали ТАСС в администрациях городов.
Коммерсантъ 20:41
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Российская газета 16:44
Общество

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
УтроNews 01:35
Кино

Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»

Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
iReactor 01:53
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

News.ru 20 января в 08:11
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
ТАСС 17:19
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета 17:47
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
РИА Новости 07:49
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Коммерсантъ вчера в 08:50
Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
BFM.ru 03:29
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском 20:16
Политика

Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа

Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов. Опрос проводился 17-22 января на всей территории США.
РИА Новости 22:15
Здоровье

В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности по профилактике введен в Амурской области из-за коронавируса в Китае, с которым регион граничит по реке Амур, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
РИА Новости 20:58
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Авто

Названы автомобили, которые не покупают в России

Автоновости дня 22:15
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Политика

Пушков высмеял идею взять «полунищую» Украину в ЕС вместо Британии

Призыв президента Владимира Зеленского принять Украину в ЕС вместо Великобритании выходит за рамки здравого смысла.
РИА Новости 19:18
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