С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Государственного комитета по ценам республики.

Тарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля

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