С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Государственного комитета по ценам республики.

Тарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Шоу-бизнес В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Футбол «Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу По информации источника, «Барселона» видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу и рассматривает в качестве своего предпочтительного варианта среди форвардов.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Кино Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.