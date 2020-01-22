Энергетика
News.ruТарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля
С 1 февраля 2020 года на территории Крыма для местного населения повысятся тарифы на газ. Об этом 22 января сообщили представители пресс-службы Государственного комитета по ценам республики.
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Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
Футбол
Фердинанд о «МЮ»: «Потратили 600 млн фунтов на команду, а лучшие футболисты в сезоне – воспитанники»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о команде после домашнего поражения от «Бернли» (0:2) в 24-м туре АПЛ.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Здоровье
Эксперт назвал послание Путина прорывным для здравоохранения
Послание президента Федеральному собранию, которое было озвучено 15 января, оказалось революционным и для сферы здравоохранения.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Футбол
«Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу
По информации источника, «Барселона» видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу и рассматривает в качестве своего предпочтительного варианта среди форвардов.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Кино
Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»
Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Авто
Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta
В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
Политика
Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).