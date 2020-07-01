"Тарифы на коммунальные услуги в городе проиндексированы с 1 июля в среднем на 3,7%. Тарифы на капремонт и содержание жилого помещения остаются на прежнем уровне, они были проиндексированы с 1 января на 3,7% и 5% соответственно", - уточнил собеседник агентства.

Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с июля на 3,7%

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