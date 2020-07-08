Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ07 июля в 18:45

Подробнее о событии

Бизнес стал сокращать расходы на связь: о причинах роста стоимости тарифов

REGNUMвчера в 07:06

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новости08 июля в 05:39

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъ08 июля в 05:56

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газета08 июля в 03:58

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК08 июля в 02:11

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАСС08 июля в 01:32

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ru07 июля в 20:13
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Происшествия

Вопрос об аресте губернатора Фургала суд рассмотрит в закрытом режиме

Как пишет РИА Новости, участники процесса по делу Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, отметил следователь СК.
RuNews24.ru 06:07
186
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
486
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
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Футбол

«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" получил в соперники итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 06:37
Политика

В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»

В настоящее время Конгресс США рассматривает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», в конце мая заявлял посол США в Германии Ричард Гренелл.
Новые Ведомости 06:08
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Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»

Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
17
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
25
Политика

Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей дела Сафронова

Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:37
2
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
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Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
51
Политика

Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
Инфорос 05:48
15
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
227
Происшествия

Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае

Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана.
Российская газета 06:20
Общество

В Екатеринбурге построят новый район, где будут жить 150 тысяч человек

Строительством нового микрорайона на 150 тысяч жителей и развитием научно-технического и промышленного кластеров, которые дадут 30 тысяч рабочих мест, займется PRINZIP.
Екатеринбург Онлайн 02:25
1
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
141
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
818
Общество

Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году

Мишустин подчеркнул, что на ближайшие три-четыре года автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань - это самый масштабный дорожный проект России.
Интерфакс 06:20
2
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Авто

Новый родстер от Skoda получит название Slavia

Созданием новинки занимаются в настоящее время 20 студентов, которые получают обучение в штаб-квартире Skoda в чешском Млада-Болеславе.
Evo-rus.com 01:46
Экономика

Объем наличных денег в России достиг рекордного значения

Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.
Российская газета 06:32
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
12
Происшествия

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
5
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Политика

Песков заявил об отсутствии шпиономании в России

Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Здоровье

Онколог Иван Карасев назвал симптомы опасной грыжи пищевода

Отечественный хирург-онколог Иван Карасев перечислил симптомы опасной грыжи пищевода.
Актуальные Новости 01:44
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