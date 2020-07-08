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КоммерсантъКоммерсантъ

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.В источнике
С чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии

Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Национальная служба новостейвчера в 10:34

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новостивчера в 05:39

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАССвчера в 01:32

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газетавчера в 03:58

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБКвчера в 02:11

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъвчера в 05:56

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета01:32
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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК05:49
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Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности

Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
РИА Новостивчера в 10:16
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В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости06:58
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Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости06:19
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газетавчера в 05:17
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости04:56
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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

Заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.
RT на русскомвчера в 12:23
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В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ06:03
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