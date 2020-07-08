Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 296

Наука Фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра нашли на Аляске Ученые продолжают внимательно изучать имеющиеся останки для того, чтобы лучше узнать историю происхождения динозавров.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев. 3

Политика Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.

Происшествия В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск". 2

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 48

Политика В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины» Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК. 46

Наука У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. 262

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 125

Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.

Гаджеты Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.