Экономика
КоммерсантъТарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ07 июля в 18:45
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Футбол
«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год
Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия
В ямальской тундре выявили первый случай коронавируса
РИА Новости 04:55
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Наука
Фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра нашли на Аляске
Ученые продолжают внимательно изучать имеющиеся останки для того, чтобы лучше узнать историю происхождения динозавров.
Evo-rus.com 04:22
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Политика
Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.
РИА Новости 04:42
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Космос
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Футбол
Асхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»
Предлагал клуб 3 миллиона евро в год «чистыми».
Евро-футбол.ру 02:38
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса
10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:29
Здоровье
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
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В Красноярском крае застрелили медведя, который загрыз женщину
В Енисейском районе Красноярского края рядом с посёлком Байкал медведь напал на женщину. Трагедия случилась накануне, 9 июля.
Вести.Ru 04:45
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08 июля в 08:30