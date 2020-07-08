Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ07 июля в 18:45

Подробнее о событии

Бизнес стал сокращать расходы на связь: о причинах роста стоимости тарифов

REGNUMвчера в 07:06

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК08 июля в 02:11

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъ08 июля в 05:56

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газета08 июля в 03:58

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новости08 июля в 05:39

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАСС08 июля в 01:32

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ru07 июля в 20:13
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Футбол

«Сочи» намерен предложить Кокорину длительный контракт на €3 млн в год

Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
1
Происшествия

В ямальской тундре выявили первый случай коронавируса

РИА Новости 04:55
1
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Политика

Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Наука

Фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра нашли на Аляске

Ученые продолжают внимательно изучать имеющиеся останки для того, чтобы лучше узнать историю происхождения динозавров.
Evo-rus.com 04:22
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
3
Политика

Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России

В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.
РИА Новости 04:42
Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
2
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
2
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
48
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
4,2K
Космос

Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
6
Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
46
Футбол

Асхабадзе: «„Спартак“ предлагал Дзюбе 3 млн евро в год»

Предлагал клуб 3 миллиона евро в год «чистыми».
Евро-футбол.ру 02:38
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
774
Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса

10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:29
28
Здоровье

ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
38
Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
262
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
125
Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
41
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
575
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Гаджеты

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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Здоровье

В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
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Происшествия

В Красноярском крае застрелили медведя, который загрыз женщину

В Енисейском районе Красноярского края рядом с посёлком Байкал медведь напал на женщину. Трагедия случилась накануне, 9 июля.
Вести.Ru 04:45
34
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08 июля в 08:30
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