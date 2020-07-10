Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.

с чего всё началось

За исключением Tele2, признаков необоснованного повышения тарифов не обнаружено. «Средний рост стоимости услуг связи на территории России в 2020 году составил около 4%»,— говорится в сообщении на сайте ФАС. Всего в связи с поступающими жалобами было проанализировано более 4 тыс. тарифов.

Тарифы на связь в России с начала года выросли на 4%

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