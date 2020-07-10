Экономика
КоммерсантъТарифы на связь в России с начала года выросли на 4%
За исключением Tele2, признаков необоснованного повышения тарифов не обнаружено. «Средний рост стоимости услуг связи на территории России в 2020 году составил около 4%»,— говорится в сообщении на сайте ФАС. Всего в связи с поступающими жалобами было проанализировано более 4 тыс. тарифов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.ТАСС11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Здоровье
В Коми выплаты получат медики, не попавшие под федеральные надбавки
Сыктывкар, 10 июля 2020, 11:35 — REGNUM Региональные стимулирующие выплаты медикам, не подпадающим под федеральные постановления о надбавках за работу с COVID-19, установлены в Коми.
REGNUM 04:35
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы
Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.
Известия 12:31
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Общество
Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию
«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.
РБК 11:38
Политика
Украина и Турция могут создать договор о военном сотрудничестве
В ходе встречи, которая прошла на Украине, представители стран пришли к соглашению проработать возможность создания договора о военном сотрудничестве.
Газета.Ru 12:48
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
RT на русском 11:49
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Автоспорт
Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Футбол
Арбитр Федотов: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за результативной ошибки судей
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа» (1:2). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.
Чемпионат 13:05
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38