Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТарифы на связь в России с начала года выросли на 4%

За исключением Tele2, признаков необоснованного повышения тарифов не обнаружено. «Средний рост стоимости услуг связи на территории России в 2020 году составил около 4%»,— говорится в сообщении на сайте ФАС. Всего в связи с поступающими жалобами было проанализировано более 4 тыс. тарифов.
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с чего всё началось

Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%

Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.
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Тарифы на связь в России с начала года выросли на 4%

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