Экономика

ТАССТАССТарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%

Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ07 июля в 18:45

Подробнее о событии

Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%

ТАСС11:13

Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Национальная служба новостей08 июля в 10:34

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ru07 июля в 20:13

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъ08 июля в 05:56

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газета08 июля в 03:58

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК08 июля в 02:11

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новости08 июля в 05:39
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR

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Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

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РИА Новости 10:27
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Происшествия

В МИД опровергли информацию о «минировании» здания

В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
РИА Новости 10:45
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В устройствах Apple по всему миру произошел сбой

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Футбол

Война продолжается: «Брешия» обновила на сайте данные о весе Балотелли

Война между «Брешией» и нападающим Марио Балотелли продолжается.
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Политика

На Украине рассказали о тратах на «стену» с Россией в 2020 году

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Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
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Общество

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Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
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Станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит»

В Санкт-Петербурге станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит», сообщают «Невские новости».
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
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Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

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Японский препарат от COVID-19 не убедил эффективностью

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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

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В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Наука

Частое использование смартфонов не влияет на мозг подростков

Ранее ученые допустили предположение о том, что у детей и подростков, которые активно пользуются гаджетами с беспроводным подключением к Интернету, может быть снижен объем головного мозга.
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Энергетика

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.
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Где выявили 77 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

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