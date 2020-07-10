Анализ учитывал данные операторов связи о повышении тарифов в начале 2020 года, нагрузку на сети, которая выросла на 20% во время пандемии, а также рост цен на тарифы отдельно у Tele2, к которому ранее у ведомства возникли претензии в связи с недостаточной обоснованностью повышения стоимости услуг связи.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе выявили, что услуги связи с начала года в среднем подорожали на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Кроме того, нагрузка на мобильные сети во время пандемии выросла в среднем на 20%.

Тарифы на связь в России в 2020 году в среднем выросли на 4%

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