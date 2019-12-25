Общество

Казанские ведомостиКазанские ведомостиТарифы на услуги ЖКХ в Казани вырастут в июле

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Всего же в 2019 году в Центр общественного контроля поступило более 3000 обращений. Повышения тарифов на услуги ЖКХ в 4% следует ждать лишь в июле 2020 года, заверил журналистов Михаил Застела.
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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля

РЕН ТВ17:07

Тарифы на услуги ЖКХ в Казани вырастут в июле

Казанские ведомости07:22
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