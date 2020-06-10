Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Космос
В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
REGNUM 21:36
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи
«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:53
Единоборства
UFC объявил о дате третьего боя Миочича и Кормье
Американские бойцы смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут титульный поединок 15 августа, сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
РИА Новости 03:55
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Футбол
Маммана возобновил тренировки после травмы колена
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вновь присоединился к тренировкам команды после травмы колена. Он занимается на базе в Удельном парке.
Gazeta.SPb 17:31
Общество
В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов
Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Игры
Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков
Игромания.ру 11:10
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%
До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%.
Известия 18:20
Общество
Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.
Аргументы недели 15:36
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска
Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
АМИТЕЛ 11:03