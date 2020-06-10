Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Минстрой ждет 300 млрд рублей выпадающих доходов от заморозки тарифов ЖКХ

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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

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Общество

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Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
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По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
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Происшествия

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Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола

Вашингтон, 11 июня 2020, 04:36 — REGNUM Прибор для определения качества воздуха установил экипаж Международной космической станции в российском модуле «Звезда», сообщили 9 июня в пресс-службе NASA.
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи

«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:53
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Единоборства

UFC объявил о дате третьего боя Миочича и Кормье

Американские бойцы смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут титульный поединок 15 августа, сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ru 16:07
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре

Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
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В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
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Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
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Футбол

Маммана возобновил тренировки после травмы колена

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вновь присоединился к тренировкам команды после травмы колена. Он занимается на базе в Удельном парке.
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Общество

В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов

Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
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Технологии

Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона

Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
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Риелторы спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%

До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%.
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Общество

Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Происшествия

Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска

Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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