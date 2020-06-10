Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:43, Ашберн
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
Общество
Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба
Российская газета 19:58
Авто
«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW
Автоновости дня 08 июня в 14:07
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
РИА Новости 20:06
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Космос
Илон Маск оценил колонку Рогозина о полёте Crew Dragon
Хортон, 11 июня 2020, 00:52 — REGNUM Глава компании SpaceX Илон Маск назвал «неплохим» сравнение главы госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина предоставленной американцам возможности доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с работами художников эпохи Возрождения, комментируя колонку для журнала Forbes.
REGNUM 17:52
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru 03:33
Космос
Российский модуль МКС проверяют в поисках источника токсичного бензола
Экипаж Международной космической станции проводит измерения уровня токсичного бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило НАСА.
РИА Новости 19:05
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Ранее на этой неделе Яровая направила письмо в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить специалистов на Камчатку для помощи региону в условиях пандемии.
ТАСС 20:21
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Биатлон
Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков — из Норвегии, Франции, Австрии. Они пользуются баллончиками»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.
Спорт-Экспресс 03:44
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Общество
В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты
Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03