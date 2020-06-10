Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Белый дом отверг намерение наказать Меркель выводом военных из ФРГ
Президент США Дональд Трамп не собирается наказывать канцлера Германии Ангелу Меркель за отказ от очного участия на саммите G7 выводом американских военных из ФРГ.
Известия 17:20
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Армия и оружие
Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года
Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года.
Вести.Ru 05:09
Происшествия
Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте
Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Гаджеты
Стали известны технические ограничения нового Samsung Galaxy Fold 2
Ранее сообщалось о возможном наличии у Samsung Galaxy Fold 2 стилуса S Pen, но по последним данным некоторые технические ограничения не позволят грядущей новинке поддерживать фирменный стилус Samsung.
Anonsens 00:39
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять первыми
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений.
DP.RU 04:53
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 15:51
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились провести два боя
Bookmaker-ratings.ru 11:04
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Экономика
Росстат: недельная инфляция замедлилась до нуля
В период с 2 по 8 июня инфляция в России вышла на нулевой показатель после того, как две недели подряд держалась на уровне 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
News.ru 12:14
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит 09:17
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29