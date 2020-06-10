Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Политика
Путин придумал на секунду новое ведомство
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
Аргументы и Факты вчера в 15:14
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Шоу-бизнес
Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую
Paparazzi.ru 10:25
Футбол
Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на тренерскую лицензию Pro
Старшие тренеры футбольных клубов «Торпедо» и «Краснодара» Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.
RT на русском 14:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Космос
Титан отдаляется от Сатурна быстрее, чем считалось ранее
Популярная механика 07:03
Здоровье
Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19
Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет
Начальник пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал агентству городских новостей "Москва", что подозреваемого обязали носить электронный браслет.
АМИТЕЛ 06:04
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Культура
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
Экономика
Российские банки получили рекордно низкую чистую прибыль в мае
Чистая прибыль российский банков в мае составила 500 млн рублей.
Известия 04:31
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога
Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом.
ToDay News Ufa 14:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20