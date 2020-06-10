Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 08 июня в 03:44
Общество
Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май
В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
Политика
Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений
Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, заявил полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Взгляд.ру 14:50
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Общество
ВОЗ объяснила «необычную» смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение.
Российская газета 17:08
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 15:51
Общество
Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения
В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Единоборства
Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252
Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
FightTime.ru вчера в 13:26
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
RT на русском 09:54
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трех человек на остановке
"Легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:15
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51