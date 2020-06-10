Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ

Коммерсантъ16:46

Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

ТАСС08:36

Минстрой изучит инициативу об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Известия07:05

Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ

РБК10:18

Минстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

RT на русском07:40

Минстрой ждет 300 млрд рублей выпадающих доходов от заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости10:19

Минстрой оценил потери в случае неповышения тарифов ЖКХ

Интерфакс08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
303
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,2K
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
368
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
4
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
36
Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 08 июня в 03:44
75
Общество

Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май

В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
340
Политика

Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, заявил полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Взгляд.ру 14:50
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
289
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
5,4K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
63
Общество

ВОЗ объяснила «необычную» смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение.
Российская газета 17:08
1,2K
Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
178
Общество

Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения

В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
735
Единоборства

Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252

Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
FightTime.ru вчера в 13:26
Происшествия

В Москве потушили пожар в подвале ресторана «Тонгал»

ТАСС 16:59
1
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
800
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
745
Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
27
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
32
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

RT на русском 09:54
14
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
654
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
7
Космос

В Австралии готовятся построить самый мощный телескоп в мире

Ридус 10:23
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Хоккей

Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
1
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил трех человек на остановке

"Легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:15
Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
788
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное