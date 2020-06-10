Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Минстрой России рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

RT на русском07:40

Минстрой ждет 300 млрд рублей выпадающих доходов от заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости10:19

Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

ТАСС08:36

Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ

РБК10:18

Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ

Коммерсантъ16:46

Минстрой изучит инициативу об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Известия07:05

Минстрой оценил потери в случае неповышения тарифов ЖКХ

Интерфакс08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Армия и оружие

Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

Газета.Ru 10:40
22
Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
768
Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
19
Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Телеканал ОТВ вчера в 15:23
7K
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
131
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
14
Армия и оружие

Военные построят в Тульской области 5 мостов к 1 июля

Параллельно военнослужащие демонтируют старый аварийный мост. Все 5 новых мостов планируется завершить до 1 июля.
Тульские новости 10:36
8
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
196
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
787
Единоборства

Из комы вышел отец Хабиба Нурмагомедова

Тренер, по словам менеджера Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку и уже пообщался с сыном Агент спортсмена по имени Али Абдельазиз рассказал, что отец и тренер чемпиона UFC постепенно идет на поправку.
КМВ Новости 09:31
5
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
63
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1K
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1K
Происшествия

Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ Ростеха, отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
Аргументы и Факты 06:27
127
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ вчера в 06:12
32
Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
42
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
7
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
51
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
730
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
50
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
376
Политика

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
94
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
358
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
3,1K
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
32
Политика

Путин «придумал» название нового ведомства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
124
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
42
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
367
Происшествия

Ураган повалил деревья и оборвал провода на юге Псковской области

Шквалистый ветер оставил вечером 10 июня без света несколько населенных пунктов, повалил деревья на улицах и трассах.
Московский Комсомолец Псков 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное