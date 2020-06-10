Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Газета.Ru 10:40
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Армия и оружие
Военные построят в Тульской области 5 мостов к 1 июля
Параллельно военнослужащие демонтируют старый аварийный мост. Все 5 новых мостов планируется завершить до 1 июля.
Тульские новости 10:36
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Единоборства
Из комы вышел отец Хабиба Нурмагомедова
Тренер, по словам менеджера Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку и уже пообщался с сыном Агент спортсмена по имени Али Абдельазиз рассказал, что отец и тренер чемпиона UFC постепенно идет на поправку.
КМВ Новости 09:31
Футбол
Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ Ростеха, отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
Аргументы и Факты 06:27
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Политика
Путин «придумал» название нового ведомства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Происшествия
Ураган повалил деревья и оборвал провода на юге Псковской области
Шквалистый ветер оставил вечером 10 июня без света несколько населенных пунктов, повалил деревья на улицах и трассах.
Московский Комсомолец Псков 16:01