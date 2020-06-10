Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
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Футбол

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Финансы

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РБК 12:13
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Коммерсантъ 13:35
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Стало известно о попытке суицида Ефремова

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Политика

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РИА Новости 00:30
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
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Общество

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Коммерсантъ 11:52
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Авто

Новая Skoda Octavia Scout удивила выбором привода

Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Происшествия

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Lenta.ru 13:00
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Здоровье

Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области

В Самарской области количество заразившихся коронавирусом меняется каждый день: рекорды сменяются снижениями, в крупных городах находят то 1 больного, то 20.
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
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Здоровье

Главврач Боткина рассказал, чем лечат коронавирус в Петербурге

«Все препараты, которые требуются для лечения коронавируса, есть», — заявил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
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Политика

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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

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Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

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Якушев Владимир Владимирович
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Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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