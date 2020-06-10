Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 04:03
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Общество
В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине
В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Общество
МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Наука
Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о месте проведения матча полуфинала Олимп - Кубка России, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Единоборства
Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров в истории
Пятерку лучших боксеров назвал американский боксер Флойд Мейвезер 10 июня в эфире телеканала ESPN.
ИА Красная Весна 10:30
Киберспорт
Battlefield может вернуться в современность
News.ru 07:13
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Футбол
Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом
Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Происшествия
После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков
Life.ru 03:43
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия
Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info вчера в 07:49
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Футбол
«Челси» может подписать бразильца, которым интересовалось «Динамо»
Полузащитник "Фламенго" Жерсон, интерес к которому проявляло московское "Динамо", может вернуться в Европу.
Soccer.ru 09:19
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Здоровье
В каких домах Тульской области нашли Covid-19: обновленная карта
Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом подхватили 4 734 человека, 2441 пациента успешно прошли лечение, 49 скончались от Covid-19.
Тульская пресса 08 июня в 06:28
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Космос
По новым данным мы живем в плоской Вселенной
Результаты с беспрецедентной точностью подтвердили модель космологической постоянной и темной энергии и пространственно-плоской Вселенной.
Хайтек+ вчера в 13:38
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45