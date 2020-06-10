Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Тарифы ЖКХ могут остаться на уровне 2019 года

Коммерсантъ08:31

Минстрой ждет 300 млрд рублей выпадающих доходов от заморозки тарифов ЖКХ

РИА Новости10:19

Минстрой оценил потери в случае неповышения тарифов ЖКХ

Интерфакс08:19

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RT на русском07:40

Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

ТАСС08:36

Минстрой изучит инициативу об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Известия07:05

Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ

РБК10:18
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
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