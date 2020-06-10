Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Кино
HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
RT на русском 12:04
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Футбол
Лигу Европы могут доиграть в Германии
Как сообщает Calciomercato, Лигу Европы могут доиграть в Германии. В УЕФА уже рассматривают имеющиеся варианты.
LiveSport.ru 12:50
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
Политика
Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах
Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Rambler News Service 11:45
Политика
Президент Турции попросил Путина разрешить россиянам отдых в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил турецкой прессе, что ведет переговоры с российским лидером по поводу приезда туристов.
Тонкости туризма 05:09
Происшествия
В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей
Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.
RT на русском 12:33
Политика
Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей
Депутат фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за конфискацию автомобиля у водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
Российская газета вчера в 06:14
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Политика
Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01