Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Депутат фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за конфискацию автомобиля у водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
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Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

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