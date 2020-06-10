Общество

Газета.RuГазета.RuМинстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ

Егоров добавил, что только за три месяца ограничительных мер выпадающие расходы составят около 70-80 млрд рублей. Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
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Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

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