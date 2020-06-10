Общество
Газета.RuМинстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ
Егоров добавил, что только за три месяца ограничительных мер выпадающие расходы составят около 70-80 млрд рублей. Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
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Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
На Украине за сутки зафиксировали более 500 случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 525 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 03:22
Авто
Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 13:51
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Происшествия
Михаила Ефремова увезли из суда
Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание Таганского суда Москвы, который чуть ранее принял решение отправить его под домашний арест по делу о ДТП, повлекшем смерть человека.
Московский Комсомолец вчера в 15:01
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия 08 июня в 23:02
Экономика
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Шоу-бизнес
Дарья Мороз позировала без нижнего белья
WomanHit.ru 09:34
Общество
Выявлены популярные схемы обмана россиян
В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08
Политика
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Энергетика
В США коммерческие запасы нефти достигли рекордного уровня
За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей.
REGNUM 13:48
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Футбол
Субашич раскритиковал руководство «Монако»
Бывший голкипер «Монако» Даниэль Субашич, который провел в клубе восемь лет, раскритиковал работу руководства команды.
Матч ТВ 11:58
Игры
No Man’s Sky будет добавлена в Xbox Game Pass для PC 11 июня
Стало известно что игра No Man’s Sky будет добавлено и доступно в Xbox Game Pass для всех подписчиков.А так же в игре должна будет появиться поддержка кроссплея.No Man’s Sky была выпущена в августе 2016 года, она доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Vprognoze.ru 11:19
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на главные бои 251-го номерного турнира промоушена в комментариях под записью с анонсом ивента в Instagram ESPN MMA.
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48