«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

Экономика Акции Tesla рекордно подорожали Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. 1

Футбол Медведев отреагировал на слова Федуна о «Зените» Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о "сине-бело-голубых".

Футбол Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Чемпионшипе Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в четырех клубах Чемпионшипа после очередной волны тестирования, сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).

Армия и оружие Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года. 22

Общество Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. 169

Футбол «Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро «Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».

Общество В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде За неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нужно лишать водительских прав пожизненно, считает сенатор Сергей Леонов.

Космос Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink. 4

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 16

Армия и оружие Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана. 7

Политика Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,1K

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 203

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 29

Общество ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 747

Киберспорт Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без. 1

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.