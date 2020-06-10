Общество

REGNUMREGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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РЕН ТВ 15:56
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Вести.Ru 14:36
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Экономика

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Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
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Газета.Ru 14:35
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Происшествия

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Газета.Ru 12:57
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Футбол

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Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

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Газета.Ru 10:40
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Авто

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Автоновости дня 04:50
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Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:51
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Футбол

«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро

«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
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РИА Новости 14:55
Космос

Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
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Новинка Xiaomi за 28 долларов относится к сегменту, о котором многие уже почти забыли. Bluetooth Headset Pro уже можно купить

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Армия и оружие

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К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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Общество

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Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
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