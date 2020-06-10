Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:04, Ашберн
Космос
Над Сибирью летает спутниковый «поезд» Маска. Как его отследить в космосе
«Поезд» из спутников Starlink еще летает над Омском, но спутники заметно разбегаются по своим орбитам.
Алтапресс вчера в 22:42
Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна о «Зените»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о "сине-бело-голубых".
РИА Новости 14:10
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Футбол
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Чемпионшипе
Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в четырех клубах Чемпионшипа после очередной волны тестирования, сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
РИА Новости 14:40
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:51
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Футбол
«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро
«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
Sports.ru 09:28
Общество
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
За неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нужно лишать водительских прав пожизненно, считает сенатор Сергей Леонов.
РИА Новости 14:55
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Гаджеты
Новинка Xiaomi за 28 долларов относится к сегменту, о котором многие уже почти забыли. Bluetooth Headset Pro уже можно купить
iXBT.com 13:44
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс 14:27
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15