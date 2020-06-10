Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Здоровье
В Курске обсудили реорганизацию детского санатория
Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, сегодня в режиме ВКС под руководством губернатора Романа Старовойта решалась судьба резонансного областного детского санатория.
Kurskcity.ru 07:30
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Гаджеты
Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей
Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:23
Экономика
Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%
Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Авто
Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach
Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.
32CARS.ru вчера в 16:14
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Авто
Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»
Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
Motor 08:04
Общество
Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»
S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Происшествия
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург
В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Россия заняла 154-е место в рейтинге миролюбия
В глобальном рейтинге миролюбия РФ расположилась между Суданом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), заняв 154-е место из 163.
News.ru 03:50
Авто
В Дубае обнаружена парковка разбитых суперкаров
Ютуб-блогерша Supercar Blondie обнаружила в Дубае громадную парковку, на которой находятся суперкары в различном состоянии.
Тарантас Ньюс 06:23
Футбол
«Зенит» предложил Смольникову контракт по схеме «1+1»
Евро-футбол.ру 07:07