Общество
REGNUMТарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
Читать в источнике
Оценить742
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру вчера в 14:17
Происшествия
Будущее Михаила Ефремова предсказал судимый актер Владимир Долинский
Ранее судимый Владимир Долинский, Заслуженный артист России, высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Московский Комсомолец 06:21
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Общество
МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде
До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти
Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.
Lenta.ru 09:11
Политика
Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области
Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление.
Иркутск Сегодня вчера в 23:14
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем
На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
Life.ru 01:43
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле
Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post вчера в 07:17
Здоровье
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Коммерсантъ 07:36
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Транспорт
ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
Авто
Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Политика
Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию
Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
Политика
Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском вчера в 06:27
Единоборства
Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA
Украинская модель с 13-м размером груди, ранее участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, дебютирует в смешанных единоборствах (MMA).
Московский Комсомолец 07:53
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Авто
Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае
Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35