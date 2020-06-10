«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

Общество ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков. 857

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них. 67

Общество МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. 78

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.

Политика Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление. 66

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 32

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 78

Политика Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 931

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 518

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 674

Футбол «Зенит» и «Спартак» сыграют в июле Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".

Авто Обновленный LADA Largus официально сертифицирован 5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России. 23

Политика Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира. 36

Политика Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. 3,9K

Экономика Эксперт дал прогноз по курсам валют «Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой». 22