С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС. Индексы повышения тарифов правительство утвердило еще в октябре 2019 г. Наименьший рост тарифов запланирован в Ненецком автономном округе – 2,4%, а наибольший в Чечне – 6,5%.

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 287

Происшествия Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News. 19

Футбол «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 28

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 689

Происшествия Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован. 4

Гаджеты OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.

Общество Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.

Политика Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове. 13

Путешествия Эксперт дал советы по экономии на отдыхе текущим летом Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с News.ru рассказал, как можно сэкономить на отдыхе текущим летом.

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 14

Наука В бездне Тихого океана нашли странных ксенофиофоров Четыре новых вида и два новых рода обнаружили в глубокой впадине на дне Тихого океана. 20