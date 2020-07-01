Общество

ВедомостиВедомостиТарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС. Индексы повышения тарифов правительство утвердило еще в октябре 2019 г. Наименьший рост тарифов запланирован в Ненецком автономном округе – 2,4%, а наибольший в Чечне – 6,5%.
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Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

РИА Новости04:47

Тарифы ЖКХ в России возрастут с 1 июля несмотря на пандемию

RuNews24.ru29 июня в 09:54

В правительстве объяснили, почему нельзя отложить повышение тарифов ЖКХ

Московский Комсомолец02:14

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Происшествия

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
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Футбол

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Политика

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
19
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
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Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Автоновости дня 07:10
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Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор

ИА Красная Весна 08:44
Происшествия

Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован

Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
13
Общество

Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Политика

Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
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Путешествия

Эксперт дал советы по экономии на отдыхе текущим летом

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с News.ru рассказал, как можно сэкономить на отдыхе текущим летом.
Газета.Ru 06:20
Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
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Наука

В бездне Тихого океана нашли странных ксенофиофоров

Четыре новых вида и два новых рода обнаружили в глубокой впадине на дне Тихого океана.
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Футбол

Второй матч подряд с участием «Оренбурга» отменен из-за коронавируса

На прошлой неделе в рамках 24-тура РПЛ «Оренбургу» было присуждено техническое поражение в матче против «Краснодара».
Коммерсантъ 05:13
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Армия и оружие

Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Военное дело 05:45
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Армия и оружие

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело вчера в 02:12
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Авто

Россияне стали активнее покупать машины

За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58
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Авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
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