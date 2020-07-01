Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Evo-rus.com вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM 16:15
Политика
Сайт ОП РФ подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты России вновь подвергся хакерской атаке с IP-адреса, который находится на Украине.
Известия 16:16
Происшествия
Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»
Полиция потребовала у фотографа удалиться с участка, в ответ он начал снимать их лица и значки, требуя представиться.
Коммерсантъ 16:05
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Футбол
Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru 05:16
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Культура
Поклонники мультсериала «Бивис и Баттхед» смогут увидеть продолжение
В рамках соглашения будет выпущено продолжение известного сериала, который ранее выходил на канале MTV.
REGNUM 16:37
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 получит улучшенную фокусировку камеры
В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
ITZine.ru вчера в 01:46
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском 15:51
Политика
ЦИК примет меры по недопущению случаев двойного голосования
Центризбирком пообещал принять все необходимые меры по недопущению случаев двойного голосования.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
Глушаков: «Очень жаль, что пропускаю следующую игру — с ЦСКА»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после победы над тульским «Арсеналом» (3:1) выразил сожаление, что пропустит матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА.Насыщенный график.
Soccer.ru 16:43
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Общество
Зампред Мосгоризбиркома: Голосование в Москве можно признать легитимным
Голосование по поправкам к Конституции в Москве состоялось, его можно признать легитимным, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Эхо Москвы 16:18
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Памфилова заявила, что Мишустину стоило одеть маску при голосовании
Председатель Центризибиркома Элла Памфилова считает, что переболевшему коронавирусом Михаилу Мишустину стоило придти на участок в маске.
Neva.Today 13:01
Политика
Трамп назвал вымыслом утверждения NYT о связях талибов с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал вымыслом утверждения The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам «охотиться» за вознаграждение на американских военных в Афганистане.
Аргументы и Факты 16:46
Экономика
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota
За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
Футбол
Арбитр Федотов: в моменте с ударом в лицо от Шапи VAR не нашёл ошибки, но это пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с нарушением правил Магомедом-Шапи Сулеймановым в концовке матча "Ростов" — "Краснодар" (1:1).
Чемпионат 15:42
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
ToDay News Ufa 12:34
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Происшествия
Представитель ТИК № 16 заявила о пропаже документов
Председатель территориального избиркома № 16 Ольга Сердюк заявила, что документы к урне № 4 пропали, когда полицейский ломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.
МР7.ру 15:51