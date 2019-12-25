ЖКХ
РЕН ТВТарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля
В следующем году жителей России ждет очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Оно произойдет один раз - с 1 июля. В соответствии с законом, максимальный порог - 4%. То есть не выше уровня инфляции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Футбол
Олег Веретенников может стать помощником Слуцкого в «Рубине»
Футбольный тренер Олег Веретенников, который вчера ушел с должности наставника «Ротора-2», может войти в тренерский штаб волгоградского специалиста Леонида Слуцкого.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Хоккей
Кошечкин и Нестрашил принесли «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В Риге матчем между местным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Футбол
Джеррард мечтает возглавить «Ливерпуль»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что хочет в будущем возглавить «Ливерпуль».
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Единоборства
Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым»
Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Общество
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Женщины смогут выбрать себе дело по душе. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Политика
Путин обсудил с премьером Италии итоги саммита «нормандской четвёрки»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Сирии и кризис в Ливии.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.