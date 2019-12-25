ЖКХ

РЕН ТВРЕН ТВТарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля

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В следующем году жителей России ждет очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Оно произойдет один раз - с 1 июля. В соответствии с законом, максимальный порог - 4%. То есть не выше уровня инфляции.
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