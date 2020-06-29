В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%. В Ингушетии, Дагестане и Бурятии тарифы увеличатся от 5% до 5,4%.

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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